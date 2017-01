La settimana delle stelle

Anna Tatangelo in bikini esplosivo per Gigi D'Alessio, Michelle Hunziker che lascia immortalare dai flash il suo sedere nudo, Claudia Galanti che si lascia andare alle acrobazie hot con Tommaso Buti o Martina Colombari che sfoggia il topless in barca con Billy Costacurta, sono solo alcuni dei siparietti piccanti di questa settimana. Sfogliali tutti...