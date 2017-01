La settimana delle stelle

Emma Marrone e Fabio Borriello si concedono la prima vacanza di coppia a Capri, ma dalla passione passano velocemente ai litigi. Del resto l'amore non è bello se non è litigarello. Niente nuvole all'orizzonte, ma una cicogna in volo per Gigi Buffon, almeno stando alle foto di Ilaria D'Amico con un pancino molto più che sospetto. E che dire della strana "cicatrice" di Anna Tatangelo in bikini? Ecco tutto quello che vi siete persi in questi sette giorni di gossip...