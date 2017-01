La settimana delle stelle

08:00 - Super tifosa della Roma, Claudia Gerini si scatena allo stadio Olimpico con la figlia Rosa mettendo in mostra le curve del décolleté senza reggiseno. Intanto a Barcellona Naike Rivelli e Siria De Fazio si godono una vacanza bollente minuziosamente documentata con scatti provocanti. Altrettanto sensuali sono le immagini delle sorelle Rodriguez in posa in bikini a Ibiza, mentre Helena Christensen regala un topless da paura. Tornando in Italia... Caterina Balivo smentisce le voci di gravidanza e Michelle Hunziker confessa di volere provare ad avere un maschietto. Infine, dedica speciale a Valentino Rossi da parte della fidanzata, Linda Morselli...

CLAUDIA GERINI, SCATENATA E SENZA REGGISENO ALLO STADIO (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) NAIKE RIVELLI E SIRIA DE FAZIO, LE VACANZE DI COPPIA DIVENTANO BOLLENTI (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) MICHELLE HUNZIKER: "DOPO TRE FEMMINE VOGLIO UN FIGLIO MASCHIO" (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) LINDA MORSELLI: "VALENTINO ROSSI SEI UNICO" (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) BELEN E CECILIA IN BIKINI, CHE SHOW LE RODRIGUEZ! (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) CATERINA BALIVO: "NON SONO INCINTA" (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) CRISTINA PARODI, GUENDALINA CANESSA E LE ALTRE VIP IN CADUTA... DI STILE (Clicca sulla foto e leggi l'articolo) BELEN, UN CAPO IN BODY E TACCHI A SPILLO (Clicca sulla foto e leggi l'articolo)

.