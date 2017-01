La settimana delle stelle

07:00 - Sette giorni all'insegna delle vacanze per i vip nostrani che hanno trascorso questo inizio d'anno lontano dalle città, rifugiati su spiagge paradisiache o in rifugi ad alta quota. Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Laura Torrisi hanno scelto mari esotici per mettere in mostra le loro curve sensazionali, mentre Ilaria D'Amico ha preferito le temperature gelide per farsi riscaldare dal suo Gigi Buffon.

LUNEDI' 5 GENNAIO



Tuffo di passione con Stefano De Martino



Laura Torrisi, corsetta sexy in bikini



MARTEDI' 6 GENNAIO

Ecco tutte le coppie scoppiate nel 2014



MERCOLEDI' 7 GENNAIO



Marcuzzi, luna di miele bollente con Paolo



Buffon-D'Amico, primo Natale da innamorati



GIOVEDI' 8 GENNAIO



I Totti alle Maldive: guarda muscoli e curve



Monaco, ecco le prime foto dei gemellini

VENERDI' 9 GENNAIO



Selfie senza trucco, alle vip piace mostrarsi al naturale