La settimana delle stelle

08:00 - Mentre Marco Bocci e Laura Chiatti si dedicano agli ultimi acquisti per il bebè in arrivo, Francesco Facchinetti mostra la prima foto social del piccolo Leone. Intanto Rosalinda Celentano chiude la sua storia d'amore con l'attrice Borioni e tra Belen e il marito ci scappa una lite in mezzo alla strada a Milano. Cristina Buccino, super sexy in costume, regala scatti bollenti in un luogo paradisiaco e Costanza Caracciolo, sulle pagine di Maxim si mostra come non aveva mai fatto prima. A Torino Gigi Buffon va a mangiare una pizza con i suoi bambini e Ilaria D'Amico. E se Kim Kardashian deve vedersela con le caricature social del suo ben tornito lato B, una carrellata di vip mette in mostra il décolleté esplosivo...

LUNEDI' 10 NOVEMBRE



Rosalinda Celentano: "Tra me e Simona purtroppo è finita... non so amare"



Marco Bocci e Laura Chiatti: settimo mese e preparativi per il bebè in arrivo



MARTEDI' 11 NOVEMBRE



Cristina Buccino, micro bikini nel suo paradiso



Leone Facchinetti, ecco la prima foto social

MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE



Gigi Buffon, passeggiata e pizza con figli e D'Amico



Costanza Caracciolo: "Pratico l'autoerotismo"



GIOVEDI' 13 NOVEMBRE



Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti davanti a un locale milanese



Kim Kardashian, il suo lato B a nudo sulla cover di Paper scatena i social

VENERDI' 14 NOVEMBRE



Il social "esplode"... di seni esagerati