La settimana delle stelle

Dal nude-look di Claudia Galanti al sideboob di Alessia Marcuzzi passando per gli scatti in posa di Andrea Pirlo con Valentina Baldini e le foto di Mario Balotelli, tenero papà della piccola Pia. Senza dimenticare i ritorni di fiamma famosi, il profilo interessante di Cristina Buccino e Maddalena Corvaglia "mamma svergognata". Ecco cosa vi siete persi in sette giorni.