La rivincita di Lorenzo: diventa tronista e si tatua il trono sul braccio

È ricominciata la nuova stagione di Uomini e Donne e con essa il trono classico. Quest’anno, insieme alle troniste Teresa Langella e Mara Fasone, ci sono Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi: entrambi ex corteggiatori della tronista Sara Affi Fella nella passata edizione. Ad averla vinta, la scorsa volta, è stato Luigi. Il bel siciliano, infatti, è stato scelto da Sara per intraprendere una relazione sentimentale al di fuori del programma, ma la storia non è andata a buon fine. Ragion per cui, oggi si ritrova sul trono insieme al suo ex rivale in amore.



Lorenzo, invece, dopo la delusione di essere la “non scelta”, si è preso la sua rivincita salendo sul trono e non solo, perché il trono se lo è proprio tatuato. Quando ha mostrato il tatuaggio in studio, per rendere il pubblico partecipe del suo gesto, Luigi ha commentato: “Questa è la prova lampante che quando uno a una cosa ci crede alla fine ci arriverà”, ironizzando sul fatto che Lorenzo abbia sempre ambito al trono.