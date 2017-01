La nuova vita della sexy Nicole, a colpi di decibel e luci psichedeliche

Ad una "carriera" come igienista dentale o consigliera regionale aveva già rinunciato qualche anno fa, per "ovvie" ragioni. In trasferta fuori Italia, tra Ibiza e New York la bella Nicole Minetti si era poi concessa un periodo sabbatico all'insegna del... dolce far niente. Adesso però eccola di nuovo in pista, anzi alla consolle, cuffie alle orecchie e look graffiante da perfetta sexy deejay, nelle discoteche più cool d'Europa...