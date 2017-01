La nuova, dolce vita di Charlotte... a Roma per amore

Il nuovo indirizzo di Charlotte Casiraghi è ai Parioli, zona chic della Capitale, dove la bella figlia di Carolina di Monaco si è da poco trasferita con il figlio, avuto da Gad Elmaleh. La principessa monegasca ha quindi lasciato Parigi, dove viveva, per seguire il suo nuovo amore, il regista di nobili origini Lamberto Sanfelice. Eccola negli scatti esclusivi di Chi, al mercato mentre annusa un vasetto di menta e poi con il piccolo Raphael, nato il 17 dicembre 2013 a passeggio per la città...

La nuova dolce vita di Charlotte ricomincia quindi da Roma, dove la rampolla monegasca pare si sia integrata perfettamente, frequenta gli amici del compagno e lui fa da bravo papà al bimbo di lei. E intanto si parla già di nozze imminenti e dell'arrivo di un secondo bebè. La principessa "terrible" del Principato e Lamberto, discendente da una delle più antiche e blasonate famiglia dell'aristocrazia napoletana, i Sanfelice duchi di Bagnoli, si sono conosciuti in gennaio grazie alla cognata di Charlotte, Beatrice Borromeo. Lamberto Sanfelice, he in passato è stato legato all'attrice Nicoletta Romanoff, è un regista emergente: il suo primo film "Cloro", prodotto da Ginevra Elkann, ha ricevute critiche positive sia al Sundance Film Festival sia alla Berlinale. A Roma adesso i due cominciano a vivere insieme il loro film... d'amore.