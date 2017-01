La moglie di John Legend posa nuda sui social

E' una mamma super sprint, si impegna per far divertire la sua bambina, sale sullo scivolo con lei e la culla mentre il papà suona al piano. Ma Chrissy è anche una super modella dal fisico mozzafiato che ama mostrare con orgoglio le sue curve. Lo ha fatto in topless davanti all'obiettivo di Mert Alas & Marcus Piggott per V-Magazine e anche a pochi giorni dal parto sfoggiando shirts inguinali.



Di poche ore fa è lo scatto dedicato all'amica Marisa Martin per il suo compleanno in cui si mostra senza veli. Con una mano copre parte del seno, mentre il lato B viene abilmente "censurato" dalla testa di Legend, seduto davanti a lei. Veramente un augurio originale!