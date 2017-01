La mamma di Chiara: "Com'è avere Fedez come genero"

"Mi sono sentita mancare. Per fortuna era uno scherzo" ha raccontato Marina, che sarà in libreria dal 24 gennaio con l’ultimo dei suoi cinque romanzi, "Com’è giusto che sia" (Mondadori), e racconta di aver iniziato a scrivere spinta dalle sue figlie: "Mi frenava la mia grande insicurezza. Era come se dentro di me sentissi una voce: "Non ce la farai mai". "Non puoi rinunciare prima di cominciare", mi diceva Chiara. "Ti devi mettere in gioco", aggiungeva Francesca. "È la tua passione, provaci", mi incoraggiava Valentina. I figli hanno sempre molto da insegnare ai loro genitori". E ora la aspetta una nuova avventura nelle vesti di "suocera" per il rapper Fedez tra scherzi e post, ce la farà?