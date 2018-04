La bellezza di quel viso d'angelo immortalato in una foto segnaletica dopo un furto gli ha aperto le porte... del mondo della moda e dello spettacolo. Quello scatto che fece il giro del globo, infatti, ha cambiato per sempre la vita dell'ex galeotto Jeremy Meeks. In attesa del divorzio dalla moglie Melissa e pagato il conto con la giustizia, l'ex carcerato dagli occhi di ghiaccio si appresta a realizzare un sogno: sposare l'ereditiera Chloe Green, figlia dell'imprenditore milionario Sir Philip Green, e diventare nuovamente papà. A confermare la svolta della sua esistenza le foto paparazzate in un ristorante di Malibù.