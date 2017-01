La criminologa Roberta Bruzzone brinda al divorzio con l'ex marito

12:28 - La famosa criminologa Roberta Bruzzone, nota per le sue apparizioni in televisione e per l'indiscussa bellezza, posta sul profilo Facebook un'immagine abbastanza insolita e curiosa. Seduta al tavolo di un ristorante con un uomo, annuncia: "Stiamo brindando al nostro divorzio appena definito...". Lui è l'ex marito Massimiliano Cristiano.

Quarantadue anni, bionda, magnetica e con piglio deciso. La Bruzzone, oltre ad essere una nota criminologa e una psicologa forense è anche un personaggio televisivo che si è distinto in alcune trasmissioni di cronaca. Questa volta sul profilo social nessun riferimento a cruente scene del crimine. Semplicemente comunica il suo divorzio dall'ex marito, avvenuto in modo assolutamente civile.



E specifica: "...stiamo brindando al nostro divorzio appena definito..con rispetto ed amicizia..le nostre strade si sono divise ma resta un grande affetto per il percorso che abbiamo fatto insieme...auguro al mio ex marito Massimiliano Cristiano un futuro di gioia e serenità..chiudere una storia importante in maniera civile si può..senza finire nel sangue o in tribunale..con buona pace di chi non riesce a guardare oltre i propri meschini egoismi e vive di vendetta...o, peggio, di ossessivo ed inestinguibile senso del possesso..una scelta di questo tipo porta con se' anche molta sofferenza..ma tutto ciò non deve necessariamente tirare fuori il peggio del peggio...ho ricevuto migliaia di messaggi..c'è molta sofferenza in giro..molte storie sbagliate che molti non hanno le palle di chiudere..peggio per loro..ognuno e' artefice del proprio percorso..e ne paga le conseguenze. Io avverto la responsabilità del mio ruolo pubblico e cerco di dare buoni esempi attraverso le mie scelte. Se siete su questa pagina ( la MIA pagina) evidentemente provate interesse per ciò che faccio e sono. Se così non e', visto che siamo ancora in un paese libero, potete tranquillamente andare a pascolare altrove, frustrazioni personali incluse. Non ci mancherete."



Curiosando sempre su Facebook abbiamo scoperto che il suo cuore batte da tempo per un'altra persona, Massimo Marino. Lei lo abbraccia e gli scocca calorosi baci sulle guance...