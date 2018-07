L'attrice Cristina Marino in topless a Mykonos con Luca Argentero

Da Gallipoli, qualche settimana fa, al sole di Mykonos, proseguono a gonfie vele le vacanze dei sex symbol Cristina Marino e Luca Argentero . Scatti "selvaggi" per l'attrice sulle rocce in bikini e con fasci di muscoli tonici a vista. Ma al tramonto, vicino al suo Luca, Cristina slaccia il reggiseno e il sideboob nudo immortalato dal compagno è hot.

Dal viso traspare "Malegria", come cinguetta Cristina a margine dello scatto in topless, fusione di allegria e malinconia, ma il corpo perfetto di Cristina anima in ben altro modo i follower estasiati dalla sua sensualità. Bella da mozzare il fiato, la Marino si gode le vacanze con il suo amore tra scatti intriganti e pose meditative.