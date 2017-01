L'amicizia dopo l'amore: quando gli ex vanno a braccetto

L'amore finisce, ma la stima e il rispetto reciproco continua. Chi dice che con gli ex non si possa rimanere amici? Guarda i vip che ce l'hanno fatta e ora a distanza di tempo si ritrovano in ottimi rapporti. Addirittura mostrano perfette famiglie allargate con tanti di ex e nuovi amori. Da Alessia Marcuzzi a Laura Torrisi passando per Jennifer Garner e Gwyneth Paltrow.

Il modello della famiglia allargata per eccellenza? Ne è un esempio Alessia Marcuzzi che sposata con Paolo Calabresi Marconi, rivede gli ex Francesco Facchinetti, da cui ha avuto Mia e che ora è sposato con Wilma Helena Faissol, e Simone Inzaghi, da cui ha avuto Tommaso e che ora è felicemente accompagnato a Gaia Lucariello.



Anche Ilaria D'amico, ora compagna di Gigi Buffon, ha saputo mantenere buoni rapporti con l'ex Rocco Attisani, da cui ha avuto Pietro. E che dire di Laura Torrisi? Tra lei e Leonardo Pieraccioni non si è mai esaurita la stima e il rispetto, nonostante i due non stiamo più insieme ma ad unirli ci sia la piccola Martina. Amicizia da ex anche tra Belen Rodriguez e Marco Borriello.



E' di questi giorni la notizia che Jennifer Garner e Ben Affleck, nonostante l'addio tra corna e dissapori, abbiano ritrovato la serenità famigliare. Pizzicati insieme ai figli sono apparsi felici e sereni.

Gwyneth Paltrow, a due anni dall'addio a Chris Martin, è la testimonianza dell'amicizia dopo l'amore. Di recente in un'intervista ha dichiarato che lei e il cantante sono felici e trascorrono tanto tempo insieme: "Non abbiamo più una relazione romantica, ma siamo una famiglia, siamo come due fratelli – ha detto la Paltrow – Chris dorme da me ogni volta che vuole e io e i bambini (Apple e Moses) dormiamo spesso nella sua casa di Malibu".