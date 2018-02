Kylie Jenner mamma, guarda il parto social

A dispetto di quanto ci si possa aspettare dal clan Jenner-Kardashian, Kylie ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua gravidanza spiegando così sui social: "Mi dispiace avervi tenuto al buio ma ho scelto di non portare avanti la gravidanza di fronte al mondo. Mi conosco e avevo bisogno di prepararmi a questo ruolo nel modo meno stressante possibile. Non c'è un momento pianificato, nessun grande annuncio ben pagato. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici per avermi aiutato a tenere privato questo momento speciale".



Intanto il video "To Our Daughter" che ha pubblicato la Jenner in queste ore ha già raggiunto quasi venti milioni di visualizzazioni. Una clip emozionante che parte dal momento in cui la Jenner in ospedale si prepara al parto e subito dopo tiene tra le braccia la sua bambina di cui non è ancora stato diffuso il nome. In undici minuti e mezzo la coppia fa rivivere ai fan i nove mesi di gravidanza, dalle riunioni in famiglia, ai concerti di Travis Scott, al baby shower...