Kylie Jenner, bicolore sul décolleté

10:51 - Un po' di trucco e la magia è fatta. Ma non sempre funziona. Testimonial di una nota marca di prodotti di bellezza, Kylie Jenner si presenta sul red carpet per il lancio del brand Nip+Fab a Londra con lo stesso look audace della sorellastra Kim Kardashian. Sembra impeccabile, ma uno zoom sul décolleté evidenzia uno strano gioco d'ombre. Si tratta di un bronzer utilizzato per migliorare le sue prosperose curve... spalmato male.

Diciassette anni, una vita sotto i riflettori e qualche "aggiustatina" estetica. Kylie, sorellina della nota Kardashian si sta facendo largo nel mondo dello showbiz grazie alle sue curve da maggiorata. Labbra super carnose, modellate da preziosi rossetti e seno tonico sono un po' il suo biglietto da visita.



La Jenner non si dice contraria alla chirurgia estetica anche se per il momento ammette di non averla mai utilizzata. Intanto si affida al make up per perfezionare quelle forme che tanto desidera esibire sui red carpet. E proprio a Londra, in occasione della presentazione di una nota linea di cosmetici di cui è testimonial, è stata smascherata con uno zoom. Petto (quasi) abilmente truccato per esaltare quelle forme già prosperose. Quante ne sa...