Kylie Jenner, avvinghiata in topless... fa 3 milioni di like

Se Kim Kardashian, da quando c'è stata la rapina parigina, fa vita ritirata, ci pensano le sorelline a tenere alta l'attenzione sulla famiglia. La piccola Kylie Jenner non perde occasione per mostrarsi in biancheria intima. Anzi la sua è proprio personalizzata visto che porta il suo nome. E per festeggiare il compleanno del fidanzato? Uno scatto social intimo e in topless...

Un fondoschiena perfetto stretto in un intimo firmato Kylie che in poche ore fa una pioggia di like, una strategica mossa di marketing per ricordare ai follower l'apertura imminente del The Kylie Shop, un lingerie store dedicato proprio alla sorellina di Kim e che dovrebbe aprire i battenti prima delle festività natalizie. Ma la Jenner non finisce di stupire. E così per festeggiare il compleanno del fidanzato, il rapper 27enne Tyga, si lascia immortalare avvinghiata a lui con addosso solo un paio di jeans. I like sono quasi 3 milioni...