Kourtney Kardashian tutta nuda

Completamente nuda con il sedere al vento e in posa per Vanity Fair. Ecco come Kourtney Kardashian ha deciso di riprendersi dopo lo shock dell'addio da Scott Disick lo scorso luglio. La sorellina di Kim ha confessato di essere stata sull'orlo dell'esaurimento nervoso. Alla fine si è risollevata. Alla grande, a giudicare dalla foto nuda che pubblica sui social.