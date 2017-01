Kourtney Kardashian tutta nuda da dietro

Buon sangue non mente e anche la bella Kourtney, come le sorelle Kim e la sorellastra più giovane Kendall Jenner, non si è mai tirata indietro quando si tratta di spogliarsi. Adesso poi che il gossip la vuole tra le amanti di Justin Bieber, con il quale è stata vista in più occasioni, Kourtney ha qualche motivo in più per mostrare le sue forme accattivanti: provare alle tante ragazzine che farebbero di tutto pur di passare un'ora in compagnia di Bieber che le donne mature come lei hanno molto da offrire anche ad un 21enne come il cantante canadese.