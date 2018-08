Kourtney Kardashian, "moglie orgogliosa" in topless

Scatto in topless per Kourtney Kardashian nella cabina armadio che tutte le donne vorrebbero possedere. La sexy 39enne si immortala con il braccio che copre il seno nudo indossando solo jeans e tacchi a spillo. Sull'immagine compare la scritta "proud wife" (moglie orgogliosa). Proprio mentre il suo ex Younes Bendjima è protagonista di un "violento" scandalo...

Parole enigmatiche quelle di Kourtney, alla luce del fatto che siano state pubblicate a poche ore dallo scoppio dello scandalo risalente allo scorso marzo che vede coinvolto il suo ex Younes Bendjima: il modello e pugile avrebbe sferrato più colpi alla testa a un membro dello staff nel retro di un nightclub di Los Angeles dopo una breve conversazione tra i due.

Ma la sorella di Kim sottolinea che l'unico fine del selfie in topless è mostrare i jeans di Stephanie Shepherd, sua ex assistente.



Per la Kardashian, che ha rotto con Bendjima dopo aver scoperto di essere stata tradita in Messico, Younes fa parte del passato e, amici vicino all'imprenditrice garantiscono che sia molto felice di essere single.