Kitty Spencer, nipote di Lady D ha un amore tutto italiano

La cugina più scandalosa di William e Harry mette quindi gli Spencer d'Inghilterra nuovamente nell'occhio del ciclone, "presentando" un fidanzato più vecchio di 20 anni e con tre figli a carico.. Corteggiatrice assidua dei media e dei social, dove ha moltissimi followers, bella e molto anticonformista rispetto alle leggi di corte, Kitty Spencer ama apparire sulle prime pagine dei giornali e questa è sicuramente la giusta occasione per attirare l'attenzione su di sé.



La nuova Lady D avrebbe letteralmente perso la testa per un aitante immobiliarista italiano, Niccolò Barattieri di San Pietro, a.d. di PrimeResi, sito web che si occupa di residenze di lusso nel Regno Unito. Con lui, che ha all'attivo un'ex moglie e tre figli, Kitty è venuta finalmente allo scoperto sui social, dopo 2 anni di relazione, e lo stesso ha fatto il fidanzato, pubblicando foto in cui sono insieme e innamorati, tra serate mondane, viaggi e visite culturali. A lei piace così, e il suo patrimonio familiare in fondo glielo permette senza problemi. Poco si cura del proprio lignaggio, perché, di fatto, pur discendendo da una famiglia di sangue blu, non appartiene alla famiglia reale inglese e non è in linea di successione al trono. Per il resto però non le manca nulla, bellezza, soldi e potere.