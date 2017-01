Kim Rossi Stuart, curve sospette per la sua Ilaria Spada

Pizzicati a Roma, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, lontano dal set si rilassano in compagnia del loro bambino e di una coppia di amici. Il pancino pronunciato sotto la canottiera aderente dell'attrice solleva qualche sospetto al settimanale Novella 2000 che ipotizza una cicogna in arrivo. I due non hanno mai negato il desiderio di allargare la famiglia e dopo Ettore, di cinque anni, Kim Rossi Stuart sogna una femminuccia.

Sono super affiatati e molto riservati, anche se solo un mese fa Kim Rossi Stuart è stato pizzicato in barca nudo mentre si cambiava il costume.



L'attore e Ilaria sono legati dal 2011 e nello stesso anno è nato il loro primo bambino. Complici sui red carpet e nella vita, tra i progetti di Ilaria e Kim c'è anche quello di regalare un fratellino a Ettore. Proprio di recente l'attore, che all'ultima Mostra del Cinema di Venezia ha presentato fuori concorso la pellicola Tommaso, ha dichiarato in un'intervista di desiderare una famiglia numerosa anche se lui e Ilaria si devono ancora riprendere "dalle notti insonni e dalle fatiche" con il primogenito.



Intanto il ventre della Spada sembra leggermente più lievitato e i sospetti potrebbero trasformarsi in certezze. Al momento i diretti interessati non si pronunciano. Come si dice in questi casi... resteremo a vedere.