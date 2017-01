Kim Kardashian, un topless che straborda da Instagram

L'aggressione da parte di Vitalii Sediuk che cercava di addentarle il lato B per strada non ha scalfito minimamente l'umore di Kim Kardashian che a distanza di poche ore su Instagram ha postato un'immagine del suo incontenibile seno appena coperto dalle mani. "Sensazioni parigine" è il commento della signora West, nel capoluogo francese per la settimana della moda.

Volata da Los Angeles a Parigi per seguire le sfilate, Kim Kardashian è riuscita a far parlare di sé anche questa volta. Merito del suo "successo" va all'ucraino Vitalii Sediuk, già noto ad alcuni vip per le sue "incursioni" poco piacevoli sui red carpet. Questa volta il ragazzo ha cercato di avvicinarsi al sedere di Kim con le labbra. Tra tentativi di morsi o baci non è comunque riuscito a portare a termine la sua missione grazie al placcaggio dei bodyguard della reginetta dei reality.



Kim, passati quegli attimi di smarrimento, si è ripresa in men che non si dica tanto da postare sul social la sera stessa uno scatto in cui è comparsa senza reggiseno, con le calze a rete e i jeans slacciati. Un primo piano sul décolleté esplosivo e un unico cinguettio "Parisian Vibes". L'immagine hot ha raggiunto in pochissimo tempo oltre 950mila visualizzazioni.