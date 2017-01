6 marzo 2015 Kim Kardashian torna bionda platino e si toglie il reggiseno sotto l'abito La moglie di Kanye West mostra il suo nuovo look e il prosperoso décolleté Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Kim Kardashian cambia il pelo... ma non il vizio! La sexy moglie di Kanye West si è (ri)fatta bionda platino, senza rinunciare però al suo vizietto, quello di mostrare le sue forme prorompenti...il più nude possibile. E così eccola alle sfilate parigine in compagnia del marito con un abito retato rosa senza reggiseno e il suo nuovo biondissimo hair look.

Già nel 2012 e poi nel 2014 la reginetta dei reality tv aveva sfoggiato capelli dorati, con e senza parrucca, poi il ritorno allo scuro, quindi il revival degli ultimi giorni. Debutto alla sfilata di Balmain durante la settimana della moda di Parigi, con tanto di bacio appassionato al suo Kanye. Anche lei adesso faparte delle "blond girl" dello showbiz.



Su Instagram la bella socialite mostra anche gli scatti preparatori e ringrazia gli autori della sua "trasformazione", per il taglio, Gregory Russel, per il colore, Lorri Goddard, "So I went platinum!! I have the best team! Thank you to @joycebonelli for being my inspiration and introducing me to @GregoryRussellHair who cut my hair & put this team together! Thank you", cinguetta la showgirl ringraziando il team che le ha curato il cambio di look.

Intanto sui social i suoi fan si scatenano e si dividono: meglio bionda o mora?