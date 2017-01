10 aprile 2015 Kim Kardashian torna alle origini e vola in Armenia La reginetta dei reality e la sorella Khloe in visita per ricordare il genocidio Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:34 - Uscita in veste ufficiale per Kim Kardashian e la sorella Khloe che sono volate in Armenia, la loro terra d'origine, per commemorare il centenario del genocidio armeno. La delegazione delle Kardashian ha incontrato il primo ministro Hovik Abrahamyan e per l'occasione importante Kim ha coperto le curve prorompenti con un tubino sabbia bon-ton. Meno castigata la sorellina, che non ha voluto rinunciare ad uno spacco sexy.

Ad accompagnare Kim, oltre alla sorella, anche il marito Kanye West e la figlia North. "Armenia, siamo qui!!!" ha cinguettato "Siamo molto grati di essere qui e iniziare questo viaggio. Grazie a tutti coloro che ci hanno accolto. Non vedo l'ora di esplorare il nostro Paese e assaggiare il nostro delizioso cibo" .



Non solo lusso sfrenato ed eccessi quindi per le Kardashian, che una volta lontane dal mondo dei social e dello showbiz sono molto attive quando si tratta di onorare le proprie origini. "Il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza della famiglia Kardashian e il suo contributo a livello internazionale" ha fatto sapere la radio pubblica armena "I Kardashian hanno confermato che continueranno a battersi attivamente per il riconoscimento e la condanna del genocidio armeno".