Kim Kardashian svela i segreti per un décolleté perfetto da red carpet

Ecco svelato il segreto per un décolleté perfetto! Kim Kardashian cerca di "depistare" i follower dai deliranti tweet del marito e posta uno scatto (di qualche anno fa, ndr) in cui mostra il sapiente escamotage, che le ha sempre permesso di mostrarsi impeccabile sui vari red carpet, inguainata in abiti super aderenti e con scollature vertiginose su un seno come il suo, tutt'altro che "discreto".... Una sorta di grosso cerotto coloro carne che copre i capezzoli e tiene in "posa" il lato A...

Così mentre Kanye West "delira" su Twitter chiedendo aiuto ai grandi della Silicon Valley, da Zuckerberg al cofondatore di Google Larry Page, per colmare il suo debito di 53 milioni dollari, la sua dolce metà, in versione biondissima, continua a sfoggiare look estrosi e un po' trash, dalle tutine aderenti agli abiti strizzanti, che mettono in mostra le sue sempre più prosperose curve e a fare come se nulla fosse, svelando i suoi segreti da backstage delle vip.



In realtà, stando a People, la regina dei reality show televisivi non avrebbe per nulla apprezzato i tweet al limite della follia del marito, ma starebbe mantenendo appositamente un low profile come se nulla fosse, per non dare troppo peso al polverone che Kanye West ha sollevato. Cosa ci sia dietro lo sapremo presto.