Kim Kardashian, senza veli spegne dieci candeline di GQ

La sorpresa per tutti i fan preannunciata solo qualche giorno fa sul social è stata finalmente svelata. Kim Kardashian si è conquistata la cover di GQ America in occasione del decimo anniversario della rivista. "This was seriously a dream come true!!!!", cinguetta su Instagram mostrando la copertina in cui compare senza veli con uno spolverino tra le braccia che copre solo le parti intime e i capezzoli.