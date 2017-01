Kim Kardashian, sederone nudo in primo piano

14:08 - Protagonista indiscussa del trimestrale di moda Love Magazine è una Kim Kardashian più sexy che mai. Sdraiata prona su un materasso si lascia fotografare da Steven Klein senza veli. E se il sideboob si vede appena, di misure spropositate è il suo lato B, posto candidamente al centro dell'immagine. Distolto a fatica lo sguardo dal suo "panettone", con un primo piano sul viso si intravedono le sopracciglia sbiancate che la rendono irriconoscibile...

Per chi non fosse corso ad acquistare il magazine, nessun problema. Sul social Kim ha postato qualche scatto proprio per i suoi fan. Un servizio fotografico esplicito, accompagnato da alcuni suoi commenti ironici. Lei sdraiata su un letto si mostra nuda come mamma (e qualche aiutino) l'ha fatta, poi in body si muove come un felino e infine ostenta un'ampia scollatura sul seno super strizzato. Il tutto sempre sul grande materasso.



Ma non è male nemmeno quando, vestita, giocherella a bordo piscina con un bambola gonfiabile che prima fa galleggiare in acqua e poi sistema dietro di sé mentre lei in costume è sdraiata sul materassino a prendere il sole.