Kim Kardashian, ritorno esplosivo sui social vestita da sexy principessa

"Sapete che Kim ama Halloween. Non poteva deludere North e ha ritrovato il suo costume da Jasmine" ha commentato Rob a margine delle foto "North è pazza della principessa Jasmine, così è stata la brava mamma che è sempre: ha reindossato il suo vecchio vestito da principessa per abbinarsi a North!".



Le immagini sono subito rimbalzate sui social, per la gioia dei fan in 'astinenza' da selfie. La Kardashian per Holloween 2016 ha rispolverato il suo vecchio (e succinto) vestitino da Jasmine per amore della sua piccola North e ha fatto preparare per lei un abitino uguale. Scatti 'casalinghi' in cui però Kim non rinuncia alla giusta dose di sensualità. Il costume da odalisca (comprato forse quando era una single tutto pepe) mette ben in evidenza il generoso décolleté e lo spacco laterale lascia a nudo le sue gambe toniche.