12 marzo 2015 Kim Kardashian, quelle audaci trasparenze che mostrano quasi tutto La moglie di Kanye West dà come al solito spettacolo col suo prosperoso décolleté Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:58 - Mostra molto di più di quanto non si creda e lascia poco spazio all'immaginazione. La prorompente Kim Kardashian colpisce ancora. Con un abito dalle audaci trasparenze sul prosperoso décolleté la sexy socialite esce a cena in compagnia del marito Kanye West e come al solito dà spettacolo mostrando il seno quasi nudo sotto l'abito.

La reginetta dei reality indossa un top nero trasparentissimo, sotto un reggiseno che tuttavia a stento contiene la generosità del suo décolleté, pronto a sgusciare fuori. Flash e occhi sono tutti puntati su di lei, anzi sul suo petto. Lei non ci fa caso, ai riflettori è abituata, agli sguardi ammirati anche. Ha credenziali da vendere e da mostrare!