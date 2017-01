Kim Kardashian presenta Saint al mondo, ecco la prima foto del bimbo

SEGRETI Kim svela il segreto del suo seno

Ecco svelato il segreto per un décolleté perfetto! Kim Kardashian cerca di "depistare" i follower dai deliranti tweet del marito e posta uno scatto (di qualche anno fa, ndr) in cui mostra il sapiente escamotage, che le ha sempre permesso di mostrarsi impeccabile sui vari red carpet, inguainata in abiti super aderenti...