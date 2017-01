Kim Kardashian, partita di tennis a luci rosse

Altro che gonnellino e canottiera. Kim Kardashian sul campo da tennis ci va in lingerie mettendo a nudo le sue curve madide di sudore. Un completino color carne, con gli slip sgambati e un reggiseno a fascia, è il look perfetto per correre da una parte all'altra del campo... e conquistare più di un milione di follower.

Diciamoci la verità, a nessuno interessa sapere chi ha vinto il match. Sul campo da tennis c'è una delle donne con il lato B più famoso del pianeta che indossa solo un paio di mutandine super sgambate a coprire le sue curve giunoniche. Kim, anche in vacanza è la protagonista indiscussa del social: scottanti le immagini in barca in Messico mentre ancheggia in un video con il suo sedere in primo piano e un tanga che si perde tra le natiche. I suoi scatti sulla sabbia sono un attentato alle coronarie dei suoi fan e il twerking in acqua... è al limite della censura. E ora eccola, con la racchetta in mano, seminuda, a dare prova delle sue doti... sportive.