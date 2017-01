Kim Kardashian, nudo integrale a difesa delle sue forme prosperose

Basta insomma con le pressioni e le polemiche sulle sue curve, che già prosperose in natura, durante gravidanza lievitano ancora di più. Kim non ci sta più: "First they say I'm too skinny so I have to be faking it...Now they say I'm too big so I have to be faking it...SMH!”. "Prima mi rimproverano di essere troppo magra per essere incinta, poi di essere troppo grassa...". La signora West, in attesa del secondo bebè dal marito Kanye, e incline all'esibizionismo da sempre, ha così deciso di prendere la parola. Che la gravidanza abbia il suo corso: "Ogni dolce attesa è diversa. Ingrasserò ancora", scrive, "ed è meraviglioso. Essere incinta è una grazia e lei "E' grata a Dio per questo miracolo".