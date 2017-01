Kim Kardashian, nuda e sexy nel deserto

Lo shooting in cui mostra tutta la sua formosa bellezza ai suoi fan servirà per la promozione dell'ultima puntata del suo family show, "Keeping up with the Kardashians, "Al passo con le Kardashian", il reality che vede come protagonisti i membri della sua famiglia. Ma ai nudi e alle provocazioni bollenti la bella signora West ha già abituato tutti. Sia sui social, sia in passerella non c'è scatto in cui Kim non mostri le sue forme esplosive, con e senza abiti addosso. Non ultimo un selfie in intimo postato su Instagram qualche giorno fa. La 34enne ereditiera e socialite più popolare degli ultimi tempi sembra non avere freni e pare aver scoperto la ricetta per lasciare sempre tutti senza parole.