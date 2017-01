Kim Kardashian nuda davanti allo specchio: non sa cosa indossare

"Quando non hai niente da metterti" cinguetta tutta nuda davanti allo specchio Kim Kardashian. Niente slip e reggiseno, ma al loro posto due strisce nere, una sorta di censura che la signora West ha fatto per la Rete. Forme da capogiro e ventre piatto: Kim è riuscita a perdere una ventina di chili dopo la seconda gravidanza e ora sfoggia le curve nei selfie.

In due ore lo scatto a luci rosse ha conquistato 307mila like e il numero dei "mi piace" è destinato a crescere, come pure i commenti. La socialite di origini armene e moglie di Kanye West, si conferma la regina dei social grazie alle sue capacità di far parlare sempre di sé e della sua famiglia.