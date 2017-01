3 febbraio 2015 Kim Kardashian nostalgica, su Instagram posta foto di quando era magra La signora West vuole perdere 7 chili per ritrovare la forma di un anno fa Tweet google 0 Invia ad un amico

10:52 - E' una Kim Kardashian nostalgica quella che posta su Instagram un tris di immagini, risalenti a un anno fa, in cui compariva in bikini più in forma che mai. A distanza di tempo, la signora West confessa che vorrebbe ritrovare quella silhouette impeccabile e per questo ha chiesto aiuto a un nutrizionista. Il suo obiettivo è perdere 7 chili.

Sembra conviva tranquillamente con le sue curve giunoniche, che evidenzia sempre con abiti super attillati e costumini succinti, invece anche Kim Kardashian svela di non sentirsi a suo agio in quel corpo tanto invidiato e per questo ha chiesto aiuto. Addio quindi ai cibi spazzatura. Con un nutrizionista al suo fianco da un mesetto ha iniziato a mangiare in modo sano e a cambiare il suo stile di vita. Non lo fa solo per se stessa, ammette, ma anche per la sua bambina North alla quale vorrebbe preparare solo piatti sani.



E per raggiungere il suo scopo e tornare a indossare quel sexy bikini che sfoggiava nella sua vacanza in Thailandia risalente allo scorso anno, dovrebbe dimagrire di 7 chili. Ce la farà la reginetta dei reality a raggiungere il suo scopo o non riuscirà a resistere alle tentazioni che il suo stile di vita le offre? Diamole fiducia.



Intanto possiamo ammirarla, sempre sul suo profilo Instagram, in tutta la sua bellezza, mentre si concede una giornata al parco con la figlia North e il marito Kayne West. Kim, impeccabile nei suoi pantaloni in pelle attillati e con una canottiera bianca, si destreggia tra recinti e animali su vertiginosi tacchi a spillo. Complimenti!