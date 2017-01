Kim Kardashian mostra la sua 'latteria'

Una seconda gravidanza attesa da tempo, che purtroppo si sta rivelando particolarmente complessa. "E' da un anno che provavo a rimanere incinta e ho molte complicazioni - ha svelato a C Magazine - Ho la placenta aderente e per questo ho subito un paio di operazioni, che hanno causato dei piccoli buchi nell'utero. Una condizione che ha reso più difficile rimanere incinta".



Ma la determinata Kim non si è persa d'animo e le ha provate tutte allargare la famiglia: "E' stata una strada lunga. Ogni giorno andavo alle cinque del mattino dal dottore per sapere se stavo ovulando. Poi chiamavo Kaney e dicevo Sto ovulando, vieni a casa subito!. E lui Aspetta, sono in studio. Le ho provate tutte: ho fatto agopunture e ho assunto anche un nutrizionaista che seguisse la mia dieta, sperando che fossero d'aiuto". Missione riuscita per Kim, che tra poco regalerà un fratellino alla piccola North West.