Kim Kardashian, lato B a nudo

Immagine in bianco e nero per Kim Kardashian che seduta di spalle mette a nudo il suo spettacolare lato B completamente nudo. Sul social accenna a un progetto segreto e, in attesa di svelarlo, offre l'ennesimo assaggio della sua sensualità.

Quando un'immagine vale più di mille parole. E' il caso di Kim che con uno scatto dei fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, la squadra nota come Mert e Marcus, che lavora per Vogue e Playboy, riesce a catalizzare l'attenzione su di sé. Trentasei anni, due figli e ancora tanta voglia di mettersi in mostra. Le armi sono sempre le stesse. Seduta sul letto, tra le lenzuola stropicciate con una tazza di caffè vicino lascia scoperto il suo celebre lato B. Niente slip, netta è la riga delle natiche. Intanto promuove un progetto segreto. Restiamo tutti in trepida attesa.