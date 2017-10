Kim Kardashian-Kanye West, Natale da separati: è finita

La rottura tra Kim Kardashian e Kanye West c'è e si vede: il banco di prova sono stati i festeggiamenti di Natale, dopo settimane di rumor tra conferme e smentite. Il matrimonio tra i due sarebbe finito, come riporta il tabloid britannico Sun, riferendo di quanto sarebbe avvenuto alla vigilia del 25 dicembre. Al rapper sarebbe stato impedito di trascorrere la tradizionale cena in famiglia con il clan Kardashian. E Kim festeggiava senza fede nuziale al dito. Il divorzio si fa più vicino?

Il Sun riporta il racconto di un amico comune della coppia: Kim Kardashian avrebbe vietato al marito di presentarsi alla tradizionale festa di famiglia che si tiene ogni 24 dicembre. Il rapper avrebbe preferito trascorrere la serata al cinema con amici presentandosi poi dalla (ex?) moglie in tarda serata. E Kim Kardashian avrebbe partecipato alla festa senza indossare la fede nuziale. La coppia è in crisi... irrimediabilmente.