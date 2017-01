27 febbraio 2015 Kim Kardashian festeggia i suoi 27 milioni di follower con un belfie super bollente La moglie di Kanye West ringrazia i fan e regala loro il suo lato più sexy Tweet google 0 Invia ad un amico

10:09 - Tanga leopardato rosso e posa sensuale per Kim Kardashian che con un belfie super sexy ringrazia i suoi 27 milioni di follower! "27mil!! Thank you so much!!!! I love you all!!", cinguetta la prorompente ereditiera, che ha raggiunto lo stesso numero di seguaci record di Beyoncè.

Regina indiscussa dello showbiz, per le sue curve prosperose sempre ben esposte ai flash dei paparazzi, Kim ha da poco sedotto il red carpet dei Brit Awards con un altro dei suoi outfit super provocanti, una tuta aderentissima, tutta trasparenze con lato B esplosivo in bella vista. Anche sui social la bella e incontenibile moglie di Kanye West non si è trattenuta postando qualche giorno fa uno scatto in cui con la lingua lecca il volto del marito, premessa ad un bacio infuocato.



Sul fronte professionale le cose vanno a gonfie vele intanto e proprio in questa settimana le sorelle Kardashian hanno ottenuto il rinnovo per quattro anni del loro contratto con l'emittente televisiva E!, che ospita per il reality show dedicato a loro "Keeping Up with the Kardashians", per un valore di 100 milioni di dollari. C'è di che festeggiare!