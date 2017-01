Kim Kardashian è senza sopracciglia

10:56 - Una sessione di make up ha letteralmente cambiato l'espressione di Kim Kardashian che alla festa di compleanno di Kendall Jenners si è presentata con le sopracciglia sbiancate lasciando uno strano vuoto sul suo viso. Su Instagram la ricca ereditiera ha rassicurato i fan dicendo che erano state coperte per un servizio fotografico. Al suo fianco la modella Cara Delevingne, sfoggiava in contrasto, le sue sopracciglia super folte.

Ci troviamo di fronte a una specie di miracolo. Per una volta Kim Kardashian riesce a non far parlare di sé per il prosperoso décolleté sfoggiato senza reggiseno o per il il bombastico lato B sempre in bella mostra. Al centro dell'attenzione in questo giro ci sono le sue scure sopracciglia che con un magistrale colpo di... make up sono state fatte sparire cambiando totalmente la fisionomia del suo bellissimo viso.



Sul social ha prontamente scritto: "About last night... #KendallsBDayParty #DontBeScaredOfMyBleachedBrows #ItsForAPhotoShoot". Quindi nessun colpo di testa, Kim non ha fatto la ceretta, le ha semplicemente nascoste per lavoro.



Non è la prima volta che Kim si ritrova nel centro del mirino per la questione sopracciglia. Giusto un anno fa, dopo aver pubblicato un primo piano della sua bambina, North West, era stata attaccata sul social con l'accusa di aver fatto modellare le sopracciglia alla piccolina. Una risposta più che diplomatica di Kim aveva poi messo tutti a tacere...