Kim Kardashian, è lei la regina dei social e degli scatti bollenti

La sexy socialite, star di "Keeping Up with the Kardashians", incinta del suo secondo bebè dal marito Kanye West, non perde occasione per mostrare i suoi punti forza. E ora che le forme cominciano a lievitare e il pancione è sempre più in vista, il lato più hot da sfoggiare è sicuramente il suo generoso seno. L'occasione è quel "42 mil", che Kim scrive a corredo della foto, 42 milioni di seguaci social, che non si perdono un solo scatto della loro beniamina...