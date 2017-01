16 giugno 2015 Kim Kardashian e Kanye West battesimo armeno per North a Gerusalemme La socialite ha intrapreso un viaggio alle origini in Israele con il secondo bebè nella pancia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - Viaggio alla riscoperta delle proprie origini in Israele e battesimo della piccola North, di 22 mesi, in una chiesa armena a Gerusalemme. Kim Kardashian in versione "mistica" posta su Instagram gli scatti della cerimonia e cinguetta: "Baptizing North in Jerusalem in an Armenian church with our new baby in my belly was so special".

"Battezzare North in una chiesa armena a Gerusalemme con il nostro nuovo bebè nella pancia è stata un'esperienza fantastica". La reginetta dei reality tv sembra davvero far sul serio. Nel centenario del genocidio armeno ha deciso di intraprendere una sorta di cammino spirituale nel paese d'origine del suo popolo. E lì, con il marito Kanye West e una parte del clan Kardashian al suo fianco, ha voluto anche celebrare un momento molto importante, il battesimo della piccola North. Il velo armeno in testa, un abito lungo e una cerimonia secondo la tradizione nella chiesa armena di San Giacomo proprio a Gerusalemme. Nella sua pancia intanto il secondo bebè in arrivo, che secondo quanto ha dichiarato la stessa Kim sarà un maschietto. Ma non si chiamerà South, come molti avevano suggerito.