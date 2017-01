Kim Kardashian e Kamilla Osman, come due gocce d'acqua

Canadese, di Toronto, occhi e capelli scuri e i tratti del volto esotici, gli occhi a mandorla, stessa età, 35 anni, e due figli anche lei. Kamilla Osman assomiglia a Kim Kardashian in tutto e per tutto. Una vera sosia. Blogger e truccatrice il bel clone della celebre socialite moglie di Kanye West e reginetta dei reality Tv ha raggiunto i 100K di followers sulla sua pagina Instagram in appena tre mesi, anche e soprattutto alla sua incredibile somiglianza con Kim...

Di strada da fare per raggiungere la sua sosia, che di seguaci ne ha 55 milioni in costante ascesa Kamilla ne deve fare ancora tanta. Ma può contare sulla sua bellezza e soprattutto sulla sua stupefacente affinità fisica con la signora West. Chissà che non le possa servire per una brillante carriera come controfigura di Miss Kardashian!