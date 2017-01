Kim Kardashian, di nuovo nuda su C Magazine

Nuda e bellissima. Per smorzare i toni polemici dei media e "riprendersi il controllo del suo corpo". Kim Kardashian posa senza veli per C Magazine. E' incinta del suo secondo bebè, al quinto mese e con le forme già "lievitate". Negli scatti del magazine però, splendidi mezzibusti in topless, la star dei reality e dei social appare in tutta la sua sensualità, ben diversa da quando viene immortalata per le strade di Los Angeles.

Qualche giorno fa, inguainata in un abito nero Kim ha catalizzato gli sguardi di paparazzi e passanti proprio per le vie della città americana. Pancione, décolleté e lato B lievitati non sono certo passati inosservati. Ma la signora West si è stancata di essere "criticata" per le sue forme abbondanti in gravidanza. E' successo mentre aspettava la piccola North e sta accadendo ancora.



Dalla sua ha il marito Kanye che, a quanto dicono gli amici più intimi, la ama ancora di più quando ha il pancione. E la sua fama di regina dei reality tv e dei social, dopo aver superato la soglia dei 42 milioni di follower su Instagram. E così eccola posare e giocare con il suo corpo, consapevole delle sue forme e della sua innegabile bellezza. Ma soprattutto felice di questa seconda gravidanza insperata, come racconta nell'intervista a C Magazine: "Pensavamo non potesse più accadere, e invece è successo e io e Kanye siamo al settimo cielo e ringraziamo il cielo".