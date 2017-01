Kim Kardashian comanda l'esercito di "esibizioniste" del décolleté

Kim Kardashian è la regina indiscussa, con le sue rotondità sempre in vista, si tratti di pancione, lato B formato extra large o seno prorompente in primissimo piano. Ma la star dei reality made in USA è solo la prima di un esercito di vip che ama mostrare sui social décolleté che poco lasciano all'immaginazione: da Aida Yespica a Nicole Minetti , passando per Laura Cremaschi e Kelly Brook , le esibizioniste della scollatura... abbondano.

Ogni momento è buono per scattare un selfie con décolleté in vista e poco importa se ci si trova in cucina come Barbara d'Urso o in ascensore, come Anna Tatangelo. Cecilia Capriotti e Fanny Neguesha preferiscono mostrare le curve in costume, mentre l'intimo tutt'altro che contenitivo caratterizza gli scatti di Cristina Del Basso, che anche durante la gravidanza non ha voluto privare i fan della sua abbondanza.



A Kelly Brook piace provocare e giocare a fare Wonder Woman è la scusa perfetta per nuove foto bollenti. Ma chi non riesce proprio a resistere al richiamo degli scatti con seno in primo piano è Laura Cremaschi. Che si trovi in un locale notturno, nel bagno di casa o su un treno fa poca differenza: la scollatura è sempre ai limiti. E' lei la degna allieva della maestra Kim K.