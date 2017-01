Kim Kardashian, che scollatura bollente!

11:18 - Capello sempre biondo e mosso, look aggressivo con tanto di inserti in pelle, borchiette e scollatura audace per uno shooting super sexy. Protagonista indiscussa è sempre lei, Kim Kardashian con le sue curve in primo piano. La reginetta dei reality, in posa, esibisce un décolleté impeccabile, prosperoso e tonico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti...

Se non indossa abiti trasparenti è nuda e se non è nuda poco ci manca. Ecco le tre varianti di Kim che grazie al seno abilmente ritoccato, un vitino da vespa e un sedere ben tornito è riuscita a farsi largo nel mondo dello showbiz. Da poco concluse le sfilate di moda a Parigi, a cui ha partecipato con il marito Kanye West, si è guadagnata un servizio per Elle France Magazine.



Capelli sempre biondo platino, (“Being blonde is a full time job” - Essere bionda è un lavoro a tempo pieno, ha scritto su Instagram mentre stava ritoccando la tinta) e pose super hot per l'ennesimo servizio fotografico ben riuscito. Il merito va questa volta a quel florido seno, appena coperto, piazzato ben in vista...