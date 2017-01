Kim Kardashian bacia Kanye West con la lingua

"I love this man so much! Happy Anniversary baby!" cinguetta Kim Kardashian, augurando Buon Anniversario al suo Kanye West. Ad un anno dal matrimonio la bella ereditiera ribadisce il suo amore per il rapper mostrando scatti inediti delle nozze e alcune nuove istantanee in bianco e nero, di cui una piuttosto audace di un bacio con la sua lingua sensualmente esploratrice nella bocca di lui...

Kim e Kanye non si sono certo mai posti il problema di mostrarsi in atteggiamenti intimi e privati e a tutti è nota la nonchalance con cui la socialite "espone" ai flash tutta le sue prosperose forme, con o senza vestiti e in ogni occasione mondna e privata.

Quest'audace bacio e quello successivo di Kanye, che pare voler "risucchiare" la guancia di Kim, non sono che l'ennesima prova della loro spavalderia erotica. Che i due rinnovano ad un anno dal loro giorno del sì.



Il 24 maggio 2014 infatti Kim e Kanye hanno celebrato il loro matrimonio da favola con tanto di addio al nubilato sotto la Torre Eiffel e poi party esclusivo a Versailles, prima di volare all'altare a Firenze davanti ad una parete di fiori. Di quella settimana: "La più bella della mia vita", come scrive la signora West, ecco adesso arrivare una serie di scatti inediti ed esclusivi, tra carrozze fiabesche, giardini reali e abiti sfarzosi.



Per festeggiare l'anniversario i due hanno rinnovato la loro promessa d'amore mostrando l'album dei ricordi e ribadendo il sentimento che li lega con una festa ancora più fiabesca... Una coppia davvero da favola!