Kim e Khloe Kardashian, fondoschiena a confronto per Kanye West

Tutto in famiglia: gli shooting, la pubblicità, le foto... Kim Kardashian e la sorella Khloe posano per la rivista tedesca =32c Culture Magazine mettendo in mostra il loro fondoschiena rotondo. Negli scatti, realizzati dai fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, le sue Kardashian posano intriganti e sensuali sulla spiaggia, mostrando un belfie da applauso e pubblicizzano le maglie firmate da Kanye West.

Kim e Khloe sembrano lottare tra di loro sulla sabbia e nello scatto successivo indossano un body per fare la doccia e completamente trasparenti non lasciano nulla all'immaginazione. Le maglie indossate sulla spiaggia fanno parte della nuova linea realizzata da Kanye West. Da quando è stata aggredita a Parigi, Kim Kardashian ha fatto vita ritirata, ma nei pochi fotogrammi in cui la si vede, appare decisamente in forma. Meno invece West costretto a un ricovero per un crollo psicologico dovuto alla mancanza di sonno.